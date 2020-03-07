Халеп пропустит турнир в Индиан-Уэллсе из-за травмы

Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп сообщила, что не сможет сыграть на турнире в Индиан-Уэллсе (WTA). По словам Халеп, занимающей вторую строчку в рейтинге WTA, она вынуждена сняться с соревнований из-за проблем с голеностопом.

«Очень разочарована, что не смогу сыграть в Индиан-Уэллсе. К сожалению, травма ноги, полученная до турнира в Дубае, по-прежнему доставляет беспокойство. Не смогу восстановиться к началу турнира в Индиан-Уэллсе», — приводит слова Халеп пресс-служба турнира.

Румынская теннисистка в 2015 году стала победительницей этих соревнований. Тогда в финале турнира она обыгралала Елену Янкович.

Действующей победительницей турнира является канадка Бьянка Андрееску. В финале в 2019 году она победила в трёх сетах немецкую теннисистку Анжелику Кербер со счётом 6:4, 3:6, 6:4.

Призовой фонд соревнований превышает $ 8,5 млн. Соревнования будут проходить с 12 по 22 марта. Турнир проводится на харде.