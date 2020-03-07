Конта: если бы Потапова реализовала матчболы, она бы заслуженно победила

Британская теннисистка Йоханна Конта прокомментировала выход в полуфинал турнира в Монтеррее (Мексика). В матче 1/4 финала соревнований она обыграла россиянку Анастасию Потапову со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (9:7). В заключительном сете Потапова не реализовала два матчбола.

«Думаю, счёт показательный, этот матч был невероятно тяжёлым. Здесь крайне сложно играть, было очень ветрено. Конечно, такие условия осложнили нам обеим задачу. Но, как мне кажется, мы обе сыграли на очень высоком уровне, провели интересный и яркий матч.

Лично я очень довольна. Мне удалось победить в такой сложной игре. Впервые в нынешнем сезоне мне было так трудно.

Потапова здорово играла. Она полностью заслужила матчболы, и, если бы их реализовала, стала бы победительницей заслуженно», — цитирует Конту пресс-служба WTA.

В полуфинале турнира в Монтеррее Конта встретится с чешкой Мари Боузковой. Матч состоится сегодня, 7 марта. Начало — в 23:00 мск.