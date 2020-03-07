Свитолина — о выходе в полуфинал турнира в Монтеррее: подача стала залогом успеха

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в 1/2 финала турнира в Монтеррее (Мексика). В матче 1/4 финала Свитолина в двух сетах обыграла канадку Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 7:5.

«В течение матча я хорошо подавала. Мне удалось сохранить несколько брейк-пойнтов, которые были очень важны во втором сете. Думаю, подача стала залогом успеха в этой встрече. Постараюсь сохранить этот компонент игры и в будущих матчах.

Для меня было важно хорошо подавать, понимала, что Фернандес может прибавить. Ожидала, что она себя хорошо проявит, ведь Фернандес выиграла много матчей в последнюю неделю. Пыталась играть каждый розыгрыш так, будто он последний в матче», — приводит слова Свитолиной пресс-служба WTA.

В полуфинале турнира Свитолина сыграет с победительницей матча между Аранчей Рус из Нидерландов и Ребеккой Петерсон из Швеции. Во втором полуфинальном матче встретятся чешка Мария Боузкова и Йоханна Конта из Великобритании.