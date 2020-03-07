Касаткина уступила 136-й ракетке мира в полуфинале соревнований в Лионе
Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться в финал соревнований в Лионе (Франция). В полуфинальной встрече она уступила 136-й ракетке мира из Германии Анне-Лене Фридзам — 3:6, 6:3, 2:6.
Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Фридзам 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 5 брейков.
Соперницей немки по финальному матчу станет победительница пары Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Софья Кенин (США).
Турнир в Лионе завершится 8 марта. Под первым номером на этих соревнованиях посеяна именно Кенин. Напомним, для Касаткиной сегодняшний полуфинал стал первым с 2018 года.
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