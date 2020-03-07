Фридзам: Касаткина здорово играет, она не допускает плохих решений

Немецкая теннисистка Анна-Лена Фридзам прокомментировала выход в финал турнира WTA в Лионе. В полуфинале немка в трёх сетах победила россиянку Дарью Касаткину — 6:3, 3:6, 6:2.
«Испытываю отличные чувства. Это показывает, что упорный труд приносит результаты. Я очень горжусь.
Касаткина — отличный игрок, она здорово играет, не допускает плохих решений. Я пыталась использовать свои сильные стороны. Старалась использовать мощь, выдавить её с корта, заставить выходить к сетке.
Я думаю, что это сработало. Но матч получился сложным. Тяжёлый поединок», — приводит слова Фридзам пресс-служба WTA.
Соперницей немки в финальном матче станет победительница пары Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Софья Кенин (США).
Турнир в Лионе завершится 8 марта. Под первым номером на этих соревнованиях посеяна именно Кенин. Напомним, для Касаткиной сегодняшний полуфинал стал первым с 2018 года.
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