Действующая обладательница титула Андрееску снялась с турнира в Индиан-Уэллсе
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску отказалась от участия в турнире в Индиан-Уэллсе (США). Андрееску снялась с турнира из-за проблем с коленом.
«Наверняка, как многие знают, я залечиваю травму, которую получила на Итоговом турнире WTA. Путь к восстановлению получается длинным, хотя я очень хотела вернуться на корт и защитить титул в Индиан-Уэллсе. К сожалению, я ещё не готова к этому», — приводит слова Андрееску пресс-служба турнира.
Из-за отказа от участия в турнире Андрееску покинет топ-10 рейтинга WTA.
Ранее стало известно, что турнир пропустит и вице-чемпионка 2019 года Анжелика Кербер. От участия отказалась также Виктория Азаренко из Беларуси.
Призовой фонд соревнований превышает $ 8,5 млн.
Кербер отказалась от участия на турнире в Индиан-Уэллсе, в 2019 году она дошла до финала
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