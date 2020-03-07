Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Действующая обладательница титула Андрееску снялась с турнира в Индиан-Уэллсе

Действующая обладательница титула Андрееску снялась с турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA 0

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску отказалась от участия в турнире в Индиан-Уэллсе (США). Андрееску снялась с турнира из-за проблем с коленом.

«Наверняка, как многие знают, я залечиваю травму, которую получила на Итоговом турнире WTA. Путь к восстановлению получается длинным, хотя я очень хотела вернуться на корт и защитить титул в Индиан-Уэллсе. К сожалению, я ещё не готова к этому», — приводит слова Андрееску пресс-служба турнира.

Из-за отказа от участия в турнире Андрееску покинет топ-10 рейтинга WTA.

Ранее стало известно, что турнир пропустит и вице-чемпионка 2019 года Анжелика Кербер. От участия отказалась также Виктория Азаренко из Беларуси.

Призовой фонд соревнований превышает $ 8,5 млн.

Кербер отказалась от участия на турнире в Индиан-Уэллсе, в 2019 году она дошла до финала
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020