Действующая обладательница титула Андрееску снялась с турнира в Индиан-Уэллсе

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску отказалась от участия в турнире в Индиан-Уэллсе (США). Андрееску снялась с турнира из-за проблем с коленом.

«Наверняка, как многие знают, я залечиваю травму, которую получила на Итоговом турнире WTA. Путь к восстановлению получается длинным, хотя я очень хотела вернуться на корт и защитить титул в Индиан-Уэллсе. К сожалению, я ещё не готова к этому», — приводит слова Андрееску пресс-служба турнира.

Из-за отказа от участия в турнире Андрееску покинет топ-10 рейтинга WTA.

Ранее стало известно, что турнир пропустит и вице-чемпионка 2019 года Анжелика Кербер. От участия отказалась также Виктория Азаренко из Беларуси.

Призовой фонд соревнований превышает $ 8,5 млн.