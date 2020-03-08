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Свитолина разгромила Рус и вышла в финал турнира в Монтеррее

Свитолина разгромила Рус и вышла в финал турнира в Монтеррее
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира в Монтеррее. В полуфинальном матче турнира украинка разгромила представительницу Нидерландов Аранчу Рус со счётом 6:0, 6:1.

Поединок продлился 52 минуты. Свитолина совершила 5 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов. На счету Рус 1 эйс и 1 двойная ошибка.

В финальном матче турнира Свитолина сыграет с представительницей Чехии Мари Боузковой, которая в своём полуфинальном матче обыграла Йоханну Конту.

Турнир в Монтеррее завершится 8 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс.

Действующей чемпионкой турнира является белоруска Виктория Азаренко, которая в финальном матче прошлого года обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.

Монтеррей. 1/2 финала
08 марта 2020, воскресенье. 03:40 МСК
Элина Свитолина
7
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		1  
         
Аранча Рус
76
Нидерланды
Аранча Рус
А. Рус
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