Свитолина разгромила Рус и вышла в финал турнира в Монтеррее
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира в Монтеррее. В полуфинальном матче турнира украинка разгромила представительницу Нидерландов Аранчу Рус со счётом 6:0, 6:1.
Поединок продлился 52 минуты. Свитолина совершила 5 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов. На счету Рус 1 эйс и 1 двойная ошибка.
В финальном матче турнира Свитолина сыграет с представительницей Чехии Мари Боузковой, которая в своём полуфинальном матче обыграла Йоханну Конту.
Турнир в Монтеррее завершится 8 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс.
Действующей чемпионкой турнира является белоруска Виктория Азаренко, которая в финальном матче прошлого года обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.
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