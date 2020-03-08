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Джек Сок выиграл пять матчей за шесть дней. Это в пять раз больше, чем за весь 2019 год

Джек Сок выиграл пять матчей за шесть дней. Это в пять раз больше, чем за весь 2019 год
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Джек Сок пробился в финал турнира категории «челленджер» в Индиан-Уэллсе (США). В матче 1/2 финала он обыграл соотечественника Брэндона Накашиму — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Таким образом, экс восьмая ракетка мира выиграл пять матчей подряд. Случилось это впервые с конца 2017 года, когда 27-летний американец стал чемпионом «Мастерса» в Париже (Франция).

Интересно, что в 2019 году на счету Сока была лишь одна победа в одиночном разряде — в неофициальном командном турнире «Кубок Лэйвера» он обыграл Фабио Фоньини из Италии.

В текущем сезоне он суммарно выиграл шесть матчей. В настоящее время Джек является 768-й ракеткой мира. Прошлый сезон он и вовсе завершил без рейтинга.

Соперником уроженца Линкольна по финальному матчу соревнований в Индиан-Уэллсе станет соотечественник Стив Джонсон, с которым ранее Сок встречался 10 раз (5-5).

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