Победительница Australian Open Кенин выиграла турнир в Лионе
Американская теннисистка Софья Кенин стала победительницей турнира категории International в Лионе (Франция). В решающем матче Кенин нанесла поражение представительнице Германии Анне-Лене Фридзам со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.
Первая сеяная Кенин 4 раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. 136-я ракетка мира Фридзам подала 5 эйсов, один раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.
Соперницы впервые встречались друг с другом в официальных матчах.
Кенин завоевала пятый титул в карьере и второй в сезоне-2020 после победы на Australian Open. Отметим, что в стартовом матче соревнований Кенин обыграла россиянку Виталию Дьяченко со счётом 6:4, 6:3.
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