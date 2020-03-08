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Победительница Australian Open Кенин выиграла турнир в Лионе

Победительница Australian Open Кенин выиграла турнир в Лионе
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Софья Кенин стала победительницей турнира категории International в Лионе (Франция). В решающем матче Кенин нанесла поражение представительнице Германии Анне-Лене Фридзам со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

Первая сеяная Кенин 4 раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. 136-я ракетка мира Фридзам подала 5 эйсов, один раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.

Соперницы впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

Кенин завоевала пятый титул в карьере и второй в сезоне-2020 после победы на Australian Open. Отметим, что в стартовом матче соревнований Кенин обыграла россиянку Виталию Дьяченко со счётом 6:4, 6:3.

Лион. Финал
08 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Софья Кенин
5
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 4
         
Анна-Лена Фридзам
136
Германия
Анна-Лена Фридзам
А. Фридзам
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