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Хачанов записал видеопоздравление для болельщиц к 8 Марта

Хачанов записал видеопоздравление для болельщиц к 8 Марта
Теннис / ATP 0

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поздравил своих болельщиц с Международным женским днём. Карен записал видеопоздравления на английском и русском языках.

«Дорогие женщины, девушки, девочки! Поздравляю всех с праздником 8-го Марта, с Международным женским днём! Хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, любви. Любите и будьте любимы! Надеюсь, что ваши половинки сейчас рядом с вами. Это ваш день. Наслаждайтесь им! Желаю также просыпаться и засыпать с хорошим настроением и чтобы вы ни о чём не беспокоились. Всех обнимаю! Всем привет из Калифорнии», — сказал Хачанов в видеопоздравлении на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме» Карена Хачанова.

Ближайшим турниром, на котором выступит Хачанов, станет «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

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