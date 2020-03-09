Турнир в Индиан-Уэллсе перенесён из-за коронавируса

Организаторы приняли решение перенести турнир в Индиан-Уэллсе из-за риска заражения коронавирусом.
«На данный момент существует большой риск для общественного здравоохранения в округе Риверсайд при проведении мероприятия такого размера. Этот турнир не отвечает общественным интересам болельщиков и игрокам. Нам нужно объединиться, чтобы защититься от коронавируса. Мы очень разочарованы тем, что турнир не состоится, но здоровье и безопасность игроков, волонтёров, спонсоров, сотрудников и всех, кто связан с этим событием, имеет первоочередное значение. Мы готовы провести турнир на другую дату и изучим варианты», — говорится в заявлении на официальном сайте турнира.
Ранее многочисленные спортивные мероприятия отменили из-за распространения коронавируса.
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