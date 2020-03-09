Потапова поднялась на 38-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Александрова — 10-я

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 9 марта россиянка Анастасия Потапова поднялась на 38-ю строчку, её соотечественница Дарья Касаткина — на 64-ю. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, сохранила за собой 10-ю позицию.



Чемпионская гонка WTA. 9 марта

1 (1). Софья Кенин (США) — 2392.

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1760.

3 (3). Эшли Барти (Австралия) — 1601.

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 1350.

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1305.

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 1300.

7 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 1225.

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 915.

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 805.

10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 756.

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14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 541…

19 (19). Светлана Кузнецова (Россия) — 476...

32 (28). Вероника Кудерметова (Россия) — 333…

38 (50). Анастасия Потапова (Россия) — 300...

52 (46). Виталия Дьяченко (Россия) — 256…

64 (122). Дарья Касаткина (Россия) — 219...

68 (58). Людмила Самсонова (Россия) — 207.

Кенин стала четвёртой ракеткой мира, Свитолина — пятой