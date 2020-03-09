Потапова поднялась на 38-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Александрова — 10-я

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 9 марта россиянка Анастасия Потапова поднялась на 38-ю строчку, её соотечественница Дарья Касаткина — на 64-ю. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, сохранила за собой 10-ю позицию.
Чемпионская гонка WTA. 9 марта
1 (1). Софья Кенин (США) — 2392.
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1760.
3 (3). Эшли Барти (Австралия) — 1601.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 1350.
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1305.
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 1300.
7 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 1225.
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 915.
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 805.
10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 756.
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14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 541…
19 (19). Светлана Кузнецова (Россия) — 476...
32 (28). Вероника Кудерметова (Россия) — 333…
38 (50). Анастасия Потапова (Россия) — 300...
52 (46). Виталия Дьяченко (Россия) — 256…
64 (122). Дарья Касаткина (Россия) — 219...
68 (58). Людмила Самсонова (Россия) — 207.
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