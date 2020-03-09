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Надаль отреагировал на перенос турнира в Индиан-Уэллсе из-за коронавируса

Надаль отреагировал на перенос турнира в Индиан-Уэллсе из-за коронавируса
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал перенос турнира в Индиан-Уэллсе (США). Ранее сообщалось, что организаторы приняли решение перенести турнир из-за риска заражения коронавирусом.

«Вы, наверное, все слышали новости. Турнир в Индиан-Уэллсе отменён. Мы здесь и по-прежнему решаем, что делать дальше. Очень грустно, что всё это происходит в мире. Надеюсь, скоро здравоохранительные организации найдут решение. Не болейте и берегите себя», – написал Надаль.

Пост доступен в официальном "твиттере" Рафаэля Надаля.

Ранее сообщалось об отмене трёх турниров серии «челленджер» в Китае (турниры WTA в Куньмине и Сиане, турнир ATP в Аньнине) из-за коронавируса. Три челленджера в Южной Корее были отложены на более поздний срок.

Турнир в Индиан-Уэллсе перенесён из-за коронавируса
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