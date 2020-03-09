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Свитолина — о победе в Монтеррее: я счастлива, что всё идёт по плану

Свитолина — о победе в Монтеррее: я счастлива, что всё идёт по плану
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу в финальном матче турнира в Монтеррее (Мексика) против чешки Мари Боузковой со счётом 7:5, 4:6, 6:4.

«Мари отлично сражалась, я думаю, это был матч очень высокого уровня. Мы обе сыграли хорошо, боролись, не было простых геймов. Я думаю, зрители подталкивали нас играть лучшим образом, получать поддержку от болельщиков из Мексики потрясающе.

Я чувствую себя прекрасно. Это ещё один шаг к моей цели, я движусь в правильном направлении. Я счастлива, что всё идёт по плану.

Было нелегко после проигрыша второго сета. Мне пришлось заново собраться с мыслями и просто продолжать работать», – приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

Свитолина выиграла турнир в Монтеррее
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