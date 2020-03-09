Шварцман: о переносе турнира в Индиан-Уэллсе спортсмены узнали из социальных сетей

13-я ракетка мира аргентинец Диего Шварцман рассказал, что представители ATP Тура не предупредили теннисистов заранее о переносе турнира в Индиан-Уэллсе (США). Ранее сообщалось, что организаторы приняли решение перенести турнир из-за риска заражения коронавирусом.

«Было бы хорошо, если бы ATP немного лучше контактировал с игроками по поводу приостановления такого турнира, когда мы все в Индиан-Уэллсе. Узнать о переносе из социальных сетей или WhatsApp было весьма странно», – написал Шварцман в своём «твиттере».

Пост доступен в официальном "твиттере" Диего Шварцмана.

Ранее стало известно об отмене трёх турниров серии «челленджер» в Китае (турниры WTA в Куньмине и Сиане, турнир ATP в Аньнине) из-за коронавируса. Три челленджера в Южной Корее были перенесены на более поздний срок.

Турнир в Индиан-Уэллсе перенесён из-за коронавируса