Сандгрен предложил провести соревнования по выпивке вместо турнира в Индиан-Уэллсе

Американский теннисист Теннис Сандгрен предложил провести соревнования по выпивке вместо перенесённого турнира в Индиан-Уэллсе (США). Ранее сообщалось, что организаторы приняли решение перенести турнир из-за риска заражения коронавирусом.
«Значит, Индиан-Уэллс отменён? Мне нужно знать, сколько ущерба я могу нанести в баре после этого.
Я предлагаю новое соревнование. Место – бар. Мероприятие – кто больше всех выпьет. Правила – последний, кто устоит на ногах, побеждает. Приз – всё», – написал Сандгрен в своём «твиттере».
Посты доступны в официальном "твиттере" Тенниса Сандгрена.
Ранее стало известно об отмене трёх турниров серии «челленджер» в Китае (турниры WTA в Куньмине и Сиане, турнир ATP в Аньнине) из-за коронавируса. Три челленджера в Южной Корее были отложены на более поздний срок.
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