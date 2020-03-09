Сандгрен предложил провести соревнования по выпивке вместо турнира в Индиан-Уэллсе

Американский теннисист Теннис Сандгрен предложил провести соревнования по выпивке вместо перенесённого турнира в Индиан-Уэллсе (США). Ранее сообщалось, что организаторы приняли решение перенести турнир из-за риска заражения коронавирусом.

«Значит, Индиан-Уэллс отменён? Мне нужно знать, сколько ущерба я могу нанести в баре после этого.

Я предлагаю новое соревнование. Место – бар. Мероприятие – кто больше всех выпьет. Правила – последний, кто устоит на ногах, побеждает. Приз – всё», – написал Сандгрен в своём «твиттере».

Посты доступны в официальном "твиттере" Тенниса Сандгрена.

Ранее стало известно об отмене трёх турниров серии «челленджер» в Китае (турниры WTA в Куньмине и Сиане, турнир ATP в Аньнине) из-за коронавируса. Три челленджера в Южной Корее были отложены на более поздний срок.

Турнир в Индиан-Уэллсе перенесён из-за коронавируса