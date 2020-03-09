Д. Маррей — об отмене «Мастерса» в Индиан-Уэллсе: это не сулит ничего хорошего для тура

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в мужском парном разряде, пятикратный чемпион мэйджоров в миксте британец Джейми Маррей прокомментировал информацию об отмене «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Это не сулит ничего хорошего для ATP-тура, если турнир в Индиан-Уэллсе отменяется всего из-за одного подтверждённого случая в Коачелле. В округе Броуард, где проводится Miami Open, больше подтверждённых случаев. Монте-Карло граничит с северной Италией, которая сейчас вообще закрыта. „Мастерс“ в Риме? „Ролан Гаррос“? Уимблдон?!» — написал Маррей в своём «твиттере».

Ранее стало известно об отмене трёх турниров серии «челленджер» в Китае (турниры WTA в Куньмине и Сиане, турнир ATP в Аньнине) из-за коронавируса. Три челленджера в Южной Корее были перенесены на более поздний срок.

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