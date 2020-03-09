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Вторая ракетка мира Халеп: моя единственная мечта — выйти замуж

Вторая ракетка мира Халеп: моя единственная мечта — выйти замуж
Теннис / WTA 0

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп рассказала, что мечтает о семейной жизни. Летом 2019 года стало известно, что теннисистка состоит в отношениях с 40-летним румынским миллионером Тони Юруцом.

«Всё, о чём я мечтала в плане карьеры, сбылось. Несмотря на то что об этом напишут миллион статей, скажу честно: моя единственная мечта, которая пока не сбылась, – выйти замуж. В один день это произойдёт. Это единственное, что остаётся в списке моих целей. Ещё, конечно, стать матерью», – приводит слова Халеп Tennis World USA.

Ранее сообщалось, что Халеп не восстановилась после травмы голеностопа, из-за чего снялась с турнира в Индиан-Уэллсе (США). Однако позже организаторы турнира сообщили, что соревнования не пройдут в установленные сроки из-за риска заражения коронавирусом.

Турнир в Индиан-Уэллсе перенесён из-за коронавируса
Халеп пропустит турнир в Индиан-Уэллсе из-за травмы
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