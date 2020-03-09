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Капитан сборной Франции: не вижу возможности проведения финальный турнир КФ в срок

Капитан сборной Франции: не вижу возможности проведения финальный турнир КФ в срок
Теннис / Кубок Федерации 0

Капитан сборной Франции Жюльен Беннето, комментируя отмену турнира в Индиан-Уэллсе (США) из-за коронавируса, выразила сомнения возможности проведения финального турнира Кубка Федерации, который запланирован на середину апреля. Ранее стало известно, что из-за угрозы коронавируса турнир в Индиан-Уэллсе был отменён.

«Самое главное — понять, что будет в ближайшие месяцы. Из-за происходящего игроки могут столкнуться с безработицей на несколько месяцев. Если турниры будут отменять, последствия будут серьёзными.

Безусловно, всё это будет влиять на теннис. Я пока не вижу возможности проведения финального турнира Кубка Федерации в запланированные сроки», — цитирует Беннето L’Equipe.

Турнир будет проходить с 14 по 19 апреля.

Турнир в Индиан-Уэллсе перенесён из-за коронавируса
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