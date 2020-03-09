Нисикори: с локтем всё в порядке, но тело ещё не готово к возвращению на корт

Японский теннисист Кей Нисикори рассказал о восстановлении после травмы локтя. В новом сезоне Нисикори был вынужден пропустить первый турнир «Большого шлема» Australian Open.

«С моим локтем всё в порядке, но моё тело ещё не готово к возвращению на корт. Я хорошо отдохнул, но теперь нужно набирать кондиции с нуля. Было грустно пропускать Открытый чемпионат Австралии, а теперь и Кубок Дэвиса. Но впереди другие крупные турниры. Пока всё складывается нормально, но я не успел восстановиться вовремя.

Уверен, что я скоро вернусь. Надеюсь, это случится уже на турнире в Майами. Или же успею к началу сезона турниров на грунте», — цитирует Нисикори Tennis World USA.

Так как престижный турнир в Индиан-Уэллсе (США) из-за угрозы заражения коронавирусом перенесён, Нисикори ещё может принять в нём участие.