Организаторы не планируют переносить сроки проведения турнира в Майами
Пресс-служба турнира серии «Мастерс» в Майами обнародовала официальное заявление в связи с с угрозой распространения заболевания, вызванного коронавирусом. Ранее появились слухи о возможной отмене турнира. Было объявлено также, что турнир в Индиан-Уэллсе (США) из-за ситуации с коронавирусом перенесён.
«Miami Open планируется провести по расписанию, с 23 марта по 5 апреля. Безопасность и вопросы здоровья остаются для нас приоритетом. Мы мониторим ситуацию с коронавирусом, действуем вместе с местными властями, а также властями штата и страны, взаимодействуем с организациями здравоохранения. Будем делать всё, чтобы обеспечить безопасность болельщиков, игроков и сотрудников», — говорится в заявлении.
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе отменили. Дальше будет хуже?
Коронавирус всерьёз пришёл в теннис. И, кажется, надолго. Матчи уже проходили без зрителей, теперь началась отмена турниров.
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