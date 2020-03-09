Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Организаторы не планируют переносить сроки проведения турнира в Майами

Организаторы не планируют переносить сроки проведения турнира в Майами
Теннис / WTA 0

Пресс-служба турнира серии «Мастерс» в Майами обнародовала официальное заявление в связи с с угрозой распространения заболевания, вызванного коронавирусом. Ранее появились слухи о возможной отмене турнира. Было объявлено также, что турнир в Индиан-Уэллсе (США) из-за ситуации с коронавирусом перенесён.

«Miami Open планируется провести по расписанию, с 23 марта по 5 апреля. Безопасность и вопросы здоровья остаются для нас приоритетом. Мы мониторим ситуацию с коронавирусом, действуем вместе с местными властями, а также властями штата и страны, взаимодействуем с организациями здравоохранения. Будем делать всё, чтобы обеспечить безопасность болельщиков, игроков и сотрудников», — говорится в заявлении.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе отменили. Дальше будет хуже?
Коронавирус всерьёз пришёл в теннис. И, кажется, надолго. Матчи уже проходили без зрителей, теперь началась отмена турниров.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020