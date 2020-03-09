Организаторы не планируют переносить сроки проведения турнира в Майами

Пресс-служба турнира серии «Мастерс» в Майами обнародовала официальное заявление в связи с с угрозой распространения заболевания, вызванного коронавирусом. Ранее появились слухи о возможной отмене турнира. Было объявлено также, что турнир в Индиан-Уэллсе (США) из-за ситуации с коронавирусом перенесён.

«Miami Open планируется провести по расписанию, с 23 марта по 5 апреля. Безопасность и вопросы здоровья остаются для нас приоритетом. Мы мониторим ситуацию с коронавирусом, действуем вместе с местными властями, а также властями штата и страны, взаимодействуем с организациями здравоохранения. Будем делать всё, чтобы обеспечить безопасность болельщиков, игроков и сотрудников», — говорится в заявлении.