Чемпионка юниорского Уимблдона Софья Жук: я решила взять перерыв на пару лет

Российская теннисистка Софья Жук, ставшая чемпионкой юниорского Уимблдона в 2015 году, сообщила, что она решила взять паузу в карьере. Жук отвечала на вопросы подписчиков в «Инстаграме», где её спросили о дальнейших планах.

«Последние несколько лет у меня постоянно были серьёзные травмы. Я решила взять перерыв на пару лет, чтобы организм немного отдохнул, а дальше будет видно. Когда собираюсь вернуться на корт? Может, через пару лет, посмотрим», — написала в «Инстаграме» Жук.

20-летняя российская теннисистка не выступала с Уимблдона 2019 года. В настоящее время она находится в США. Спортсменка регулярно выкладывает рекламные посты в своём «инстаграме», на который подписаны более 40 тысяч человек.