Маррей — о совместной работе с Моресмо: её винили в моих неудачах только из-за пола

Экс первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей поделился воспоминаниями о совместной работе с французским тренером Амели Моресмо. По словам Маррея, в теннисе по-прежнему имеют место гендерные стереотипы. Так, британца неоднократно критиковали за то, что он выбрал себе в качестве тренера женщину.
«С юных лет моим тренером была моя мама, поэтому у меня были хорошие впечатления от работы с женщинами-тренерами. Но когда я стал профессионалом, то обратил внимание, что практически у каждого теннисиста был тренер-мужчина.
Когда я подбирал себе тренера в 2014 году, я хотел работать с бывшим игроком. Я чувствовал, что такое сотрудничество будет полезно, ведь мой тренер будет понимать психологический аспект, понимать, с каким я сталкиваюсь давлением.
У Моресмо, как и у меня были проблемы с нервами. Я думал, что она меня поймёт. Но на моё решение назначить её своим тренером многие люди, даже близкие, отреагировали неоднозначно. Тогда я понял, что назревает проблема. Многие сомневались в ней исключительно из-за её пола. Вопросов, касающихся профессионализма или достижений Моресмо, не было. Мы с ней успешно работали, я доходил до финалов турниров «Большого шлема». Но многие считают, что наше сотрудничество было неудачным, ведь я не взял титул. Её критиковали, ругали за это. И причиной был лишь её пол», — цитирует Маррея Tennis World USA.
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