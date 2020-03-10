Кенин отреагировала на выигрыш турнира в Лионе

Американская теннисистка Софья Кенин поделилась эмоциями от победы на турнире в Лионе (Франция). В финале Кенин обыграла Анну-Лену Фридзам со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Американка русского происхождения выиграла уже второй турнир в текущем сезоне. Ранее она стала победительницей Australian Open.
«Фридзам проиграла первый сет, но не планировала сдаваться, ведь это был финал. Она хорошо играла, но я постаралась собраться и в третьем сете сыграть в свой теннис.
У меня были тяжёлые поражения, я знала, что нужно собраться, перестроиться. И я очень рада, что мне удалось победить.
Во всех матчах мне было непросто. Каждая соперница навязывала мне серьёзную борьбу. Я рада, что приехала сюда, мне надо было получить игровую практику», — цитирует Кенин пресс-служба WTA.
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