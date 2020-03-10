Сборная России поднялась на 13-ю строчку в рейтинге Кубка Дэвиса

Опубликован новый рейтинг национальных команд в Кубке Дэвиса. Сборная России, ставшая полуфиналистом соревнований 2019 года, поднялась на 13-ю строчку. Лидерство сохранили французы.

Сборная США заняла пятую строчку, Канада — шестую, Германия — восьмую, Италия — девятую.

Кубок Дэвиса. Рейтинг сборных. 9 марта

1 (1). Франция — 1364,5.

2 (2). Хорватия — 1349,5.

3 (3). Испания — 914,81.

4 (4). Бельгия — 632,63.

5 (6). США — 603,32.

6 (9). Канада — 481,63.

7 (7). Сербия — 465,13.

8 (12). Германия — 424,19.

9 (11). Италия — 423,26.

10 (8). Великобритания — 417,5.

...

13 (14). Россия — 340,13.

В финале обновлённого Кубка Дэвиса, который в 2019 году прошёл в Мадриде (Испания), сборная Испании победила Канаду со счётом 2-0.