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Турнир с участием Медведева и Надаля отменён из-за коронавируса

Турнир с участием Медведева и Надаля отменён из-за коронавируса
Теннис / ATP 0

Мужской выставочный турнир Tie Break Tens, который должен был состоятся в Индиан-Уэллсе сегодня, 10 марта, отменён из-за угрозы распространения коронавируса сообщает New York Post. Ранее был отложен местный «Мастерс».

На минувшей неделе состоялась жеребьёвка выставочных соревнований. Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев на старте соревнований должен был сыграть со швейцарцем Стэном Вавринкой. В состав участников также вошли испанец Рафаэль Надаль, действующий чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллсе австриец Доминик Тим, грек Стефанос Циципас, представитель Италии Маттео Берреттини, действующий победитель Tie Break Tens канадец Милош Раонич и американец Тейлор Фритц.

В прошлогоднем финале турнира, матчи которого проходят в формате чемпионского тай-брейка, Раонич победил Вавринку.

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Коронавирус всерьёз пришёл в теннис. И, кажется, надолго. Матчи уже проходили без зрителей, теперь началась отмена турниров.
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