Сборная России попала во вторую корзину для жеребьёвки финального этапа Кубка Дэвиса

По окончании квалификации Кубка Дэвиса был определён состав корзин перед жеребьёвкой финального турнира, который пройдёт в Мадриде с 23 по 29 ноября 2020 года, сообщает официальный сайт соревнований.

В финальную стадию автоматически попали Испания (действующий чемпион), Канада (финалист), Россия (полуфиналист), Великобритания (полуфиналист), Франция (уайлд-кард) и Сербия (уайлд-кард).

Квалификацию преодолели Австралия, Австрия, Колумбия, Хорватия, Чехия, Эквадор, Германия, Венгрия, Италия, Казахстан, Швеция и США.

Состав корзин

Первая: Испания, Канада, Франция, Хорватия, США, Сербия.

Вторая: Германия, Италия, Великобритания, Австралия, Казахстан, Россия.

Третья: Швеция, Австрия, Чехия, Колумбия, Венгрия, Эквадор.

Жеребьёвка состоится 12 марта.