Сборная России попала во вторую корзину для жеребьёвки финального этапа Кубка Дэвиса
По окончании квалификации Кубка Дэвиса был определён состав корзин перед жеребьёвкой финального турнира, который пройдёт в Мадриде с 23 по 29 ноября 2020 года, сообщает официальный сайт соревнований.
В финальную стадию автоматически попали Испания (действующий чемпион), Канада (финалист), Россия (полуфиналист), Великобритания (полуфиналист), Франция (уайлд-кард) и Сербия (уайлд-кард).
Квалификацию преодолели Австралия, Австрия, Колумбия, Хорватия, Чехия, Эквадор, Германия, Венгрия, Италия, Казахстан, Швеция и США.
Состав корзин
Первая: Испания, Канада, Франция, Хорватия, США, Сербия.
Вторая: Германия, Италия, Великобритания, Австралия, Казахстан, Россия.
Третья: Швеция, Австрия, Чехия, Колумбия, Венгрия, Эквадор.
Жеребьёвка состоится 12 марта.
Сборная России поднялась на 13-ю строчку в рейтинге Кубка Дэвиса
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