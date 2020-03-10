Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Сборная России попала во вторую корзину для жеребьёвки финального этапа Кубка Дэвиса

Сборная России попала во вторую корзину для жеребьёвки финального этапа Кубка Дэвиса
Теннис / ATP 0

По окончании квалификации Кубка Дэвиса был определён состав корзин перед жеребьёвкой финального турнира, который пройдёт в Мадриде с 23 по 29 ноября 2020 года, сообщает официальный сайт соревнований.

В финальную стадию автоматически попали Испания (действующий чемпион), Канада (финалист), Россия (полуфиналист), Великобритания (полуфиналист), Франция (уайлд-кард) и Сербия (уайлд-кард).

Квалификацию преодолели Австралия, Австрия, Колумбия, Хорватия, Чехия, Эквадор, Германия, Венгрия, Италия, Казахстан, Швеция и США.

Состав корзин
Первая: Испания, Канада, Франция, Хорватия, США, Сербия.
Вторая: Германия, Италия, Великобритания, Австралия, Казахстан, Россия.
Третья: Швеция, Австрия, Чехия, Колумбия, Венгрия, Эквадор.

Жеребьёвка состоится 12 марта.

Сборная России поднялась на 13-ю строчку в рейтинге Кубка Дэвиса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020