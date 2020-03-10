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Гурьев и Сыров выиграли турнир ITF по пляжному теннису в Москве

Гурьев и Сыров выиграли турнир ITF по пляжному теннису в Москве
Теннис 0

В Москве в пляжном центре «Лето» завершилась серия турниров Международной федерации тенниса (ITF) по пляжному теннису категории BT10 и ВT50.

Победителями двух турниров ITF по пляжному теннису, проводимого на крытых кортах стали:

Мужчины:
Турнир ВТ50: Николай Гурьев/Иван Сыров.
Турнир ВТ10: Кирилл Королёв/Андрей Козбинов.

Женщины:
Турнир ВТ50: Екатерина Глазкова/Людмила Никоян.
Турнир ВТ10: София Романова/Полина Солдатенкова.

Смешанный разряд:
Турнир ВТ50: Дарья Каличинина/Андрей Козбинов.

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