Гурьев и Сыров выиграли турнир ITF по пляжному теннису в Москве

В Москве в пляжном центре «Лето» завершилась серия турниров Международной федерации тенниса (ITF) по пляжному теннису категории BT10 и ВT50.

Победителями двух турниров ITF по пляжному теннису, проводимого на крытых кортах стали:



Мужчины:

Турнир ВТ50: Николай Гурьев/Иван Сыров.

Турнир ВТ10: Кирилл Королёв/Андрей Козбинов.

Женщины:

Турнир ВТ50: Екатерина Глазкова/Людмила Никоян.

Турнир ВТ10: София Романова/Полина Солдатенкова.

Смешанный разряд:

Турнир ВТ50: Дарья Каличинина/Андрей Козбинов.