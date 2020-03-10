Фиш пошутил по поводу операции Федерера
Серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года, капитан сборной США в Кубке Дэвиса Мэрди Фиш пошутил по поводу сроков операции на колене 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.
«Роджер даже время для операции выбирает правильно», — написал Фиш в своём «твиттере».
Федерер из-за операции не сыграет до начала травяного сезона. В частности, швейцарец должен был пропустить «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, однако эти соревнования отменили из-за угрозы распространения коронавируса. Многие игроки прибыли на место проведения турнира и узнали об отмене в социальных сетях.
Фиш за карьеру выиграл шесть турниров ATP в одиночном разряде. На Открытом чемпионате Австралии, «Ролан Гаррос» и US Open он доходил до четвертьфинала.
Макинрой: Федерера нельзя сбрасывать со счетов
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе отменили. Дальше будет хуже?
Коронавирус всерьёз пришёл в теннис. И, кажется, надолго. Матчи уже проходили без зрителей, теперь началась отмена турниров.
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У других преследователей тоже хорошие шансы – прежде всего у Тима, Циципаса и Зверева. Не так далеко и Рублёв. Вернётся ли Роджер в топ-3?
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