Фиш пошутил по поводу операции Федерера

Серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года, капитан сборной США в Кубке Дэвиса Мэрди Фиш пошутил по поводу сроков операции на колене 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.

«Роджер даже время для операции выбирает правильно», — написал Фиш в своём «твиттере».

Федерер из-за операции не сыграет до начала травяного сезона. В частности, швейцарец должен был пропустить «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, однако эти соревнования отменили из-за угрозы распространения коронавируса. Многие игроки прибыли на место проведения турнира и узнали об отмене в социальных сетях.

Фиш за карьеру выиграл шесть турниров ATP в одиночном разряде. На Открытом чемпионате Австралии, «Ролан Гаррос» и US Open он доходил до четвертьфинала.

Макинрой: Федерера нельзя сбрасывать со счетов

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе отменили. Дальше будет хуже? Коронавирус всерьёз пришёл в теннис. И, кажется, надолго. Матчи уже проходили без зрителей, теперь началась отмена турниров.