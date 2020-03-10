Федерер вернул права на персональный логотип, который принадлежал Nike

Швейцарский теннисист Рождер Федерер стал правообладателем персонального логотипа RF. Об этом сообщает Le Matin.

Персональный логотип Федерера был разработан американской компанией в 2010 году, однако после окончания контракта теннисиста с Nike в 2018 году он остался в собственности производителя. Когда швейцарец подписал новое соглашение с японской компанией Uniqlo, он был намерен вернуть логотип, чтобы продолжить выпускать линию спортивной одежды под этим знаком.

На данный момент Федерер восстанавливается после операции на колене. Швейцарец не сыграет до начала травяного сезона. Теннисист не приезжал в Индиан-Уэллс (США), где турнир отменили из-за коронавируса. Помимо этого он пропустит турнир в Майами (США) и Открытый чемпионат Франции.