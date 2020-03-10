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Медведев, Хачанов, Рублёв и Надаль сыграют на турнире в Барселоне

Медведев, Хачанов, Рублёв и Надаль сыграют на турнире в Барселоне
Теннис / ATP 0

Шесть игроков из топ-10 вошли в состав участников турнира в Барселоне, который пройдёт с 20 по 26 апреля. Речь идёт об испанце Рафаэле Надале, австрийце Доминике Тиме, россиянине Данииле Медведеве, греке Стефаносе Циципасе, итальянце Маттео Берреттини и бельгийце Давиде Гоффене, сообщает официальный сайт соревнований.

В Барселоне также сыграют россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов, итальянец Фабио Фоньини, представители Канады Денис Шаповалов и Феликс Оже-Альяссим.

Организаторы предоставили уайлд-кард в основную сетку 16-летнему испанцу Карлосу Алкарасу.

Действующим чемпионом соревнований в Барселоне является Доминик Тим, который в финале одержал победу над Даниилом Медведевым со счётом 6:4, 6:0.

Турнир с участием Медведева и Надаля отменён из-за коронавируса
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