Медведев, Хачанов, Рублёв и Надаль сыграют на турнире в Барселоне
Шесть игроков из топ-10 вошли в состав участников турнира в Барселоне, который пройдёт с 20 по 26 апреля. Речь идёт об испанце Рафаэле Надале, австрийце Доминике Тиме, россиянине Данииле Медведеве, греке Стефаносе Циципасе, итальянце Маттео Берреттини и бельгийце Давиде Гоффене, сообщает официальный сайт соревнований.
В Барселоне также сыграют россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов, итальянец Фабио Фоньини, представители Канады Денис Шаповалов и Феликс Оже-Альяссим.
Организаторы предоставили уайлд-кард в основную сетку 16-летнему испанцу Карлосу Алкарасу.
Действующим чемпионом соревнований в Барселоне является Доминик Тим, который в финале одержал победу над Даниилом Медведевым со счётом 6:4, 6:0.
Турнир с участием Медведева и Надаля отменён из-за коронавируса
Читайте также
- 10 марта 2020
-
16:27
-
15:00
-
13:19
-
12:49
-
12:23
-
11:51
-
11:05
-
10:12
-
09:04
-
00:46
-
00:30
- 9 марта 2020
-
23:50
-
23:33
-
22:59
-
22:51
-
22:00
-
20:23
-
19:00
-
18:13
-
17:59
-
16:35
-
16:16
-
14:14
-
13:54
-
13:52
-
13:20
-
12:59
-
11:16
-
10:48
-
10:10
-
09:21
-
09:10
-
09:09
-
08:17
-
08:11
Партнерский контент