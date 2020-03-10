«У меня нет слов». Рублёв отреагировал на перенос турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий 14-е место в рейтинге ATP, отреагировал на решение организаторов перенести турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Ранее стало известно, что престижный турнир не состоится в запланированные сроки из-за угрозы распространения коронавируса.

«У меня нет слов. Просто нет слов о том, что будет дальше», — написал Рублёв в сториз в «инстаграме».

Ранее стало известно об отмене трёх турниров серии «челленджер» в Китае (турниры WTA в Куньмине и Сиане, турнир ATP в Аньнине) из-за коронавируса. Три челленджера в Южной Корее были перенесены на более поздний срок.

Французский теннисист Николя Маю рассказал, что игроки получат призовые за перенесённый турнир в Индиан-Уэллсе. По словам Маю, организаторы выплатят призовые всем участникам первого круга.