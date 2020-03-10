Директор «Ролан Гаррос» отреагировал на слухи об отмене турнира из-за коронавируса
Директор Открытого чемпионата Франции по теннису Ги Форже прокомментировал ситуацию с подготовкой турнира. Ранее появились слухи, согласно которым организаторы могут перенести турнир из-за риска распространения коронавируса.
«Конечно, ко всем турнирам, которые будут проходить в ближайшее время, приковано огромное внимание. Что делать — отменять их? Проводить без зрителей? Всё это проблематично. Непонятно, будет ли это целесообразно в экономическом плане.
До начала «Ролан Гаррос» ещё есть время, но оно быстро пролетит. В любом случае самое важное — здоровье игроков и зрителей. Мы будем изучать все возможные варианты, но итоговое решение примет не федерация тенниса Франции. Мы будем следовать рекомендациям», — цитирует Форже L’Equipe.
Организаторы «Ролан Гаррос» не рассматривают возможность отмены турнира из-за коронавируса
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