Андрееску: сейчас у меня один из самых сложных периодов в карьере

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала о процессе восстановления после травмы колена. Ранее Андрееску снялась с турнира в Индиан-Уэллсе (США), который в итоге был перенесён из-за угрозы распространения коронавируса.
«Я просто иду вперёд день за днём, мне становится всё лучше и лучше, я очень довольна этим. Уделяла большое внимание восстановлению и лечению колена. Много работала над тем, чтобы вернуть силу. Надеюсь, что смогу сыграть на турнире в Майами.
Мне не терпится побыстрее вновь выйти на корт. Хочется добиваться всего, поэтому я нервничаю. В то же время я готова. Я очень упорно работала, поэтому теперь готова вернуться на корт.
Это не просто. Если честно, сейчас у меня один из самых сложных периодов в карьере. Но я понимаю, с чем столкнулась, поэтому просто стараюсь восстановиться побыстрее и смотрю в будущее», — цитирует Андрееску People.
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