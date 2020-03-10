Все турниры в Испании будут проходить без зрителей из-за коронавируса

Федерация тенниса Испании приняла решение запретить болельщикам доступ на все турниры, которые будут проходить на территории страны. Решение принято из-за угрозы распространения коронавируса.
Пока что не сообщается о сроках действия нового запрета. Но в апреле 2020 года в Барселоне должен состояться турнир ATP, в котором примут участие испанец Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медведев и многие другие известные игроки. А в мае будет проходить крупный турнир в Мадриде.
Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек. На данный момент в Португалии зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусом.
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