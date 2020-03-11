Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Зверев: пример моей мамы всегда вдохновлял меня

Зверев: пример моей мамы всегда вдохновлял меня
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о влиянии на карьеру собственной матери, Ирины Зверевой. Она является бывшей теннисисткой, Зверева выступала за Советский союз и СНГ.

«Пример моей мамы всегда вдохновлял меня. Она всегда делала для нас всё, для меня, моего брата. Мама была моим тренером с юных лет. Она сделала всё, чтобы мы стали теннисистами и теми людьми, которыми являемся сейчас», — цитирует Зверева Tennis World USA.

Зверев в настоящее время занимает седьмое место в рейтинге ATP. На Открытом чемпионате Австралии он дошёл до полуфинала, где уступил австрийцу Доминику Тиму со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (4:7). В дальнейшем Тим уступил в финале сербу Новаку Джоковичу.

Зверев — о перспективах Рублёва: топ-10 — к травяному сезону
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020