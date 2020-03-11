Зверев: пример моей мамы всегда вдохновлял меня
Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о влиянии на карьеру собственной матери, Ирины Зверевой. Она является бывшей теннисисткой, Зверева выступала за Советский союз и СНГ.
«Пример моей мамы всегда вдохновлял меня. Она всегда делала для нас всё, для меня, моего брата. Мама была моим тренером с юных лет. Она сделала всё, чтобы мы стали теннисистами и теми людьми, которыми являемся сейчас», — цитирует Зверева Tennis World USA.
Зверев в настоящее время занимает седьмое место в рейтинге ATP. На Открытом чемпионате Австралии он дошёл до полуфинала, где уступил австрийцу Доминику Тиму со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (4:7). В дальнейшем Тим уступил в финале сербу Новаку Джоковичу.
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