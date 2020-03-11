Б. Брайан: Кафельников и Феррейра предлагали разделить призовые и отдать нам титул

Многократные победители соревнований «Большого шлема» в парном разряде американцы Боб и Майк Брайаны рассказали об отношении к турниру в Индиан-Уэллсе, который они выигрывали в 2013 и 2014 годах.

«Это один из самых сложных парных турниров. В 2003 году мы дошли до финала и должны были сыграть с Евгением Кафельниковым и Уэйном Феррейрой. За день до игры они подошли к нам и сказали, что очень устали, так как долгое время были в дороге, и очень хотели вернуться домой. Они предложили поделить призовые и отдать нам титул», — цитирует Боба Брайана Los Angeles Times.

«Мы тогда поговорили с отцом. Нам было 25 лет, и мы решили, что выиграем и хотим сделать это на корте. Так что мы отказались от предложения. Мы хотели сыграть за титул. И сделали это. И проиграли», — сказал Майк Брайан.

В этом году турнир был отменён из-за угрозы распространения коронавируса.

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