Б. Брайан: Кафельников и Феррейра предлагали разделить призовые и отдать нам титул

Многократные победители соревнований «Большого шлема» в парном разряде американцы Боб и Майк Брайаны рассказали об отношении к турниру в Индиан-Уэллсе, который они выигрывали в 2013 и 2014 годах.
«Это один из самых сложных парных турниров. В 2003 году мы дошли до финала и должны были сыграть с Евгением Кафельниковым и Уэйном Феррейрой. За день до игры они подошли к нам и сказали, что очень устали, так как долгое время были в дороге, и очень хотели вернуться домой. Они предложили поделить призовые и отдать нам титул», — цитирует Боба Брайана Los Angeles Times.
«Мы тогда поговорили с отцом. Нам было 25 лет, и мы решили, что выиграем и хотим сделать это на корте. Так что мы отказались от предложения. Мы хотели сыграть за титул. И сделали это. И проиграли», — сказал Майк Брайан.
В этом году турнир был отменён из-за угрозы распространения коронавируса.
- 11 марта 2020
-
09:01
-
00:00
- 10 марта 2020
-
23:55
-
22:15
-
20:52
-
18:48
-
16:27
-
15:00
-
13:19
-
12:49
-
12:23
-
11:51
-
11:05
-
10:12
-
09:04
-
00:46
-
00:30
- 9 марта 2020
-
23:50
-
23:33
-
22:59
-
22:51
-
22:00
-
20:23
-
19:00
-
18:13
-
17:59
-
16:35
-
16:16
-
14:14
-
13:54
-
13:52
-
13:20
-
12:59
-
11:16
-
10:48