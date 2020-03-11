Три игрока из топ-20 из-за отмены «Мастерса» попросили уайлд-кард на челленджер в Лилле

Три игрока из топ-20 рейтинга ATP обратились к организаторам турнира серии «челленджер» в Лилле (Франция) с просьбой предоставить им уайлд-кард, сообщает Tennis World USA. Теннисисты хотят принять участие в этих соревнованиях в связи с отменой «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) из-за угрозы распространения коронавируса.
Также стало известно, что на предстоящем турнире в Гвадалахаре из-за наплыва желающих сыграть сетка была увеличена с 32 до 56 игроков.
Ранее стало известно об отмене трёх турниров в Китае (соревнования WTA в Куньмине и Сиане, турнир ATP в Аньнине). Три челленджера в Южной Корее были отложены на более поздний срок.
Ожидается, что многие топ-игроки в ближайшее время станут обращаться за уайлд-кард на челленджеры, на которых обычно не выступают.
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