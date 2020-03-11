Медведев снялся для обложки журнала Racquet

Российский теннисист Даниил Медведев и его тренер Жиль Сервара сфотографировались для обложки нового выпуска журнала Racquet.

«Нет тенниса на этой неделе? В нашем случае это не так. Наш новый выпуск здесь, включая обложку с Даниилом Медведевым и Жилем Сервара», — говорится в описании.

Фото доступно в «инстаграме» Racquetmag.

Даниил занимает пятую строчку в рейтинге ATP. В прошедшем сезоне 23-летний уроженец Москвы завоевал титулы в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае, а также впервые дошёл до финала турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

На этой неделе Медведев должен был сыграть на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, но соревнования отменили из-за угрозы распространения коронавируса.

Американский журналист: прошлогодний прорыв стоил Медведеву больше, чем он мог представить

Медведев, Хачанов, Рублёв и Надаль сыграют на турнире в Барселоне