Надаль вернулся в Испанию и может не сыграть в Майами

19-кратный победитель соревнований «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение вернуться на родину после отмены «Мастерса » в Индиан-Уэллсе (США) из-за угрозы распространения коронавируса. ESPN сообщает, что вторая ракетка мира может пропустить «Мастерс» в Майами (США), старт которого запланирован на 25 марта.
Кроме «Мастерса» был также отменён выставочный турнир в Индиан-Уэллсе, в котором должен был сыграть Надаль.
Источник сообщает, что чешка Каролина Плишкова также намеревалась вернуться на родину, но передумала и осталась в Калифорнии, чтобы узнать решение о том, состоится ли турнир в Майами.
Ранее сообщалось об отмене трёх турниров серии «челленджер» в Китае из-за коронавируса. Три челленджера в Южной Корее были отложены на более поздний срок.
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