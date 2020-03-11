Надаль вернулся в Испанию и может не сыграть в Майами

19-кратный победитель соревнований «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение вернуться на родину после отмены «Мастерса » в Индиан-Уэллсе (США) из-за угрозы распространения коронавируса. ESPN сообщает, что вторая ракетка мира может пропустить «Мастерс» в Майами (США), старт которого запланирован на 25 марта.

Кроме «Мастерса» был также отменён выставочный турнир в Индиан-Уэллсе, в котором должен был сыграть Надаль.

Источник сообщает, что чешка Каролина Плишкова также намеревалась вернуться на родину, но передумала и осталась в Калифорнии, чтобы узнать решение о том, состоится ли турнир в Майами.

Ранее сообщалось об отмене трёх турниров серии «челленджер» в Китае из-за коронавируса. Три челленджера в Южной Корее были отложены на более поздний срок.

Турнир с участием Медведева и Надаля отменён из-за коронавируса