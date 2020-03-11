Налбандян объяснил, почему считает «Большую тройку» уникальной

Бывший аргентинский теннисист Давид Налбандян назвал швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича уникальными игроками.

«Они уникальны. Наверное, они единственные в истории тенниса, кто играет так долго на столь высоком уровне. Это поразительно, потому что я сам был там и знаю, как много жертв это требует. Это просто удивительно.

Им повезло с травмами, они их получали относительно редко. Рафа в этом плане страдал больше Новака и Роджера, но он всё ещё играет на ограниченном количестве турниров. Больше всего я восхищаюсь их мотивацией и желанием остаться на вершине», — цитирует Налбандяна Pagina 12.

Налбандян завершил профессиональную карьеру в теннисе в 2013 году. В 2006-м он занимал третью строчку в рейтинге ATP, а в 2005 году выиграл Итоговый чемпионат ATP. После завершения карьеры он занимался мотоспортом, а в 2014 году перешёл в ралли.



Давид за карьеру выиграл 11 турниров ATP в одиночном разряде. В 2002 году он дошёл до финала Уимблдона. Налбандян — трёхкратный финалист Кубка Дэвиса.