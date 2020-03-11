В Венгрии, за пять недель до финала Кубка Федерации, ввели чрезвычайное положение

Правительство Венгрии ввело в стране чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. За последние недели подтверждено 13 случаев заражения, ещё 69 человек находятся на карантине, сообщает Bloomberg.
В числе мер предосторожности Венгрия запретила въезд в страну туристов из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана, ужесточён контроль на границах с Австрией и Словенией, а также запрещены собрания больше 100 человек в помещении и больше 500 – на открытом воздухе.
Напомним, с 14 по 19 апреля в Будапеште должна состояться финальная стадия Кубка Федерации — впервые командный турнир пройдёт в обновлённом формате, по аналогии с Кубком Дэвиса—2019 сборные выявят победителя на протяжении одной недели. Сборная России попала в группу с командами Франции и Венгрии.
На соревнованиях был объявлен рекордный для Кубка Федераций призовой фонд — сборные разыграют $ 18 млн.
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