Финальная стадия Кубка Федерации перенесена на неопределённое время

Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение о переносе финальной стадии Кубка Федерации—2020. Об этом сообщает официальный сайт командных соревнований. Причиной такого решения стало распространение коронавируса — сегодня в Венгрии, где должны были пройти матчи финальной стадии, ввели чрезвычайное положение.



Напомним, матчи Кубка Федерации были запланированы на период с 14 по 19 апреля — впервые командный турнир пройдёт в обновлённом формате, по аналогии с Кубком Дэвиса—2019 сборные выявят победителя на протяжении одной недели. Ожидается, что турнир, как и запланировано, пройдёт в Будапеште, однако даже о приблизительных датах пока не сообщают.



Стоит отметить, что матчи Кубка Федерации напрямую связаны с Олимпийскими играми в Токио, которые должны пройти ближайшим летом. Выступая за свою сборную, теннисистки выполняют прописанную в регламенте норму для допуска к Олимпиаде.

Напомним, в финальной стадии Кубка Федерации среди 12 команд-участниц числится и сборная России. По результатам жеребьёвки подопечные Игоря Андреева попали в одну группу с Францией и Венгрией.

На соревнованиях был объявлен рекордный для Кубка Федераций призовой фонд — сборные разыграют $ 18 млн.