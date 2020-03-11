Цветана Пиронкова вернётся в теннис после трёхлетней паузы

Экс 31-я ракетка мира из Болгарии Цветана Пиронкова анонсировала возобновление профессиональной карьеры.
«Здравствуйте, дорогие друзья! Я хотела бы поделиться с вами захватывающими новостями.
Уже почти 3 месяца я активно готовлюсь к возвращению в теннис, которое планирую осуществить в ходе этого сезона.
Было нелегко принять это решение, учитывая его серьёзность. До сих пор существуют десятки вопросов, с которыми нужно считаться, но самое главное то, что я ощущаю поддержку семьи. В ближайшее время я поделюсь расписанием турниров, на которых планирую сыграть.
Спасибо за внимание и поддержку, которые вы оказываете мне более 15 лет, они действительно много значат», — написала Цветана в своём «инстаграме».
На протяжении карьеры 32-летняя Пиронкова выиграла один одиночный турнир категории WTA — на Уимблдоне-2010 ей удалось пробиться в полуфинал. Свой последний матч на профессиональном уровне она провела в 2017 году, после чего завершила карьеру и родила ребёнка.
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