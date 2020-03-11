Организаторы турнира в Праге сообщили о его отмене в связи с коронавирусом
Женский турнир категории International, который должен был проходить с 27 апреля по 2 мая в Праге (Чехия), из-за вспышки коронавируса отменён, сообщает спортивный журналист Карель Кнап на своей странице в «Твиттере».
«Учитывая нынешние обстоятельства, я не могу себе представить ситуацию, при которой соревнования смогу состояться. Мы долго консультировались по этому поводу, но в итоге пришли к такому непростому решению», — заявил директор соревнований Мирослав Черношек.
Ранее стало известно о переносе финальной стадии Кубка Федерации, которая должна была проходить в Будапеште (Венгрия) с 14 по 19 апреля. О новой дате проведения командных соревнований станет известно позднее. Напомним, на турнире сыграет и сборная России.
Статус: отложено! Когда ждать возобновления теннисного сезона?
Теннисный мир ещё пытается осмыслить отмену Индиан-Уэллса, а теперь аналогичная участь постигла финал Кубка Федерации в Венгрии.
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