Организаторы турнира в Праге сообщили о его отмене в связи с коронавирусом

Женский турнир категории International, который должен был проходить с 27 апреля по 2 мая в Праге (Чехия), из-за вспышки коронавируса отменён, сообщает спортивный журналист Карель Кнап на своей странице в «Твиттере».



«Учитывая нынешние обстоятельства, я не могу себе представить ситуацию, при которой соревнования смогу состояться. Мы долго консультировались по этому поводу, но в итоге пришли к такому непростому решению», — заявил директор соревнований Мирослав Черношек.



Ранее стало известно о переносе финальной стадии Кубка Федерации, которая должна была проходить в Будапеште (Венгрия) с 14 по 19 апреля. О новой дате проведения командных соревнований станет известно позднее. Напомним, на турнире сыграет и сборная России.