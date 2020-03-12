Джокович – о коронавирусе: не вижу, как в этих условиях будет проводиться турнир в Майами

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович высказал опасения по поводу проведения турнира в Майами из-за коронавируса.

«Официальное подтверждение ВОЗ о том, что коронавирус – пандемия означает серьезную остановку транспорта и мероприятий. Это чрезвычайное положение для всего мира. Я не вижу, как в этих условиях будет проводиться турнир в Майами. Мой совет всем, кто в США – вернуться в Европу в ближайшие 48 часов, может даже раньше. Сейчас я нахожусь в Лос-Анджелесе, но вылечу сегодня вечером или завтра. Я честно говоря не знаю, что может произойти при новых обстоятельствах. Не знаю, сможем ли мы сыграть в других турнирах в Майами, пока ВОЗ не уберет заявление о пандемии», — приводит слова Джоковича Essentiallysports.

Ранее, по данным итальянских СМИ, организаторы соревнований категории «Мастерс» в Майами (США) из-за распространения в штате коронавируса приняли решение отменить турнир.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе отменили. Дальше будет хуже? Коронавирус всерьёз пришёл в теннис. И, кажется, надолго. Матчи уже проходили без зрителей, теперь началась отмена турниров.