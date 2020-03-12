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Джокович – о коронавирусе: не вижу, как в этих условиях будет проводиться турнир в Майами

Джокович – о коронавирусе: не вижу, как в этих условиях будет проводиться турнир в Майами
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович высказал опасения по поводу проведения турнира в Майами из-за коронавируса.

«Официальное подтверждение ВОЗ о том, что коронавирус – пандемия означает серьезную остановку транспорта и мероприятий. Это чрезвычайное положение для всего мира. Я не вижу, как в этих условиях будет проводиться турнир в Майами. Мой совет всем, кто в США – вернуться в Европу в ближайшие 48 часов, может даже раньше. Сейчас я нахожусь в Лос-Анджелесе, но вылечу сегодня вечером или завтра. Я честно говоря не знаю, что может произойти при новых обстоятельствах. Не знаю, сможем ли мы сыграть в других турнирах в Майами, пока ВОЗ не уберет заявление о пандемии», — приводит слова Джоковича Essentiallysports.

Ранее, по данным итальянских СМИ, организаторы соревнований категории «Мастерс» в Майами (США) из-за распространения в штате коронавируса приняли решение отменить турнир.

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