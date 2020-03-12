24 теннисистки, выступающие в WTA, сыграют на челленджере в Гвадалахаре

24 теннисистки, выступающие в WTA-туре, в связи с отменой турнира в Индиан-Уэллсе из-за угрозы распространения коронавируса сыграют на челленджере в Гвадалахаре, сообщает Сanal7slp.
«Надеемся, что 24 теннисистки с лучшим рейтингом, начнут прибывать на турнир уже завтра. Это будет самый представительный турнир в Мексике. Он станет определяющим в вопросе о том, на что мы способны и какими наши соревнования будут дальше. Это огромная ответственность», — говорится в заявлении организаторов.
В частности, в Гвадалахаре на следующей неделе выступят канадка Эжени Бушар, китаянка Ван Яфань, швейцарка Виктория Голубич, немка Татьяна Мария и чешка Мари Бузкова.
Ранее появилась информация, что в Гвадалахаре из-за наплыва желающих сыграть сетка была увеличена с 32 до 56 игроков. Ожидается, что многие топ-игроки в ближайшее время станут обращаться за уайлд-кард на челленджеры, на которых обычно не выступают.
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