Джокович покинул США

Марко Паники, тренер по физподготовке серба Новака Джоковича, сообщил, что первая ракетка мира вместе со своей командой покинул США. Ранее стало известно, что из-за угрозы распространения коронавируса «Мастерс» в Индиан-Уэллсе отменён. По информации ряда источников, отменят и предстоящий «Мастерс» в Майами.

«Последний доступный рейс в Европу! С завтрашнего дня никаких перелётов из США в Европу и обратно уже не будет», – написал Паники.

Пост доступен в «инстаграме» Марко Паники.

Вчера, 11 марта, появилась информация, что из США в Испанию вернулся Рафаэль Надаль.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

Источник: ATP одобрила отмену турниров на 6 недель

Надаль вернулся в Испанию и может не сыграть в Майами