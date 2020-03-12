Кирьос — Миллману: бро, никакого тенниса не будет

Австралийский теннисист Джон Миллман выразил обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг запрета на посещение США в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает Fox Sports Australia.

В ответ на это его соотечественник Ник Кирьос написал в «Твиттере»: «Бро, никакого тенниса не будет».

Миллман также признался, что очень хочет поскорее вернуться домой из США. Ранее стало известно об отмене «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Вероятно, будет отменён и следующий «Мастерс» — в Майами. Серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль уже покинули США.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

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