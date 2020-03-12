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Джокович исключил «Мастерс» в Майами из своего календаря

Джокович исключил «Мастерс» в Майами из своего календаря
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира серб Новак Джокович выступил за приостановку турниров ATP-тура из-за угрозы распространения коронавируса.

«Я согласен с большинством игроков в том, что турниры должны быть остановлены. Хотя и понимаю, почему некоторые теннисисты полагают, что соревнования тура должны продолжаться. Майами не может дольше ждать до вынесения окончательного решения. Я практически уверен, что сегодня или максимум завтра турнир отменят», — приводит слова Джоковича Republika.

Новак уже покинул США, а в календаре на его официальном сайте был исключён «Мастерс» в Майами. Следующим в его графике значится выступление в Монте-Карло.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

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